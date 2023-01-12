أمانة المدينة تطرح مسابقة لتطوير الأحياء العشوائية

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، طرح فكرة لتطوير أحد المناطق العشوائية غرب المسجد النبوي من خلال وضع مسابقة للمكاتب الهندسية والأفراد وطلاب الجامعات لتصميم الحي بصورة عصرية مع المحافظة على التراث، وذلك مقابل جوائز مادية.

أهداف المسابقة

وتفصيلا، المسابقة تهدف إلى تطوير وتحسين الموقع الحالي من خلال تصميم المخطط العام للموقع وتصميم مسارات الحركة الرئيسة للسيارات والمشاة وتوفير مساحات عامة ومسطحات خضراء وخلق أماكن ترفيهية ومساحات للتأجير وتوفير مواقف عامة واستغلال الأراضي الفضاء ضمن النطاق المستهدف.

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تطوير واجهات المباني

ومن أهداف المسابقة، أيضا تصميم هوية معمارية عامة وتطوير واجهات المباني، وتصميم عناصر للفرش الحضري، وكذلك إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمساحات التأجيرية والفرص الاستثمارية المقترحة ضمن النطاق، وفقا لـ”الوطن”.

في سياق متصل، تستهدف أمانة المدينة المنورة تطوير المناطق العشوائية ضمن مشاريع أنسنة المدينة المنورة التي شملت أنسنة الأحياء القديمة وخلق شكل جمالي ومعماري فريد مع المحافظة على الهوية العمرانية والتراثية للمدينة المنورة، مع المحافظة على مواقعها التراثية.

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