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صحيفة بريطانية تتهم الأمير هاري بأنه مازال تحت تأثير المخدرات
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صحيفة بريطانية تتهم الأمير هاري بأنه مازال تحت تأثير المخدرات

صحيفة بريطانية تتهم الأمير هاري بأنه مازال تحت تأثير المخدرات

صحيفة بريطانية تتهم الأمير هاري بأنه مازال تحت تأثير المخدرات
٠٢:٥٧:٤٣ ص، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنها أجرت لقاءات مع أطباء ومتخصصين أشاروا إلى أن الأمير هاري ربما يكون مدفوعا بـ “دورات” مخدرة قوية.

تسبب مراحل من الهوس

وقال الدكتور ماثيو جونسون، الطبيب النفسي في مركز جونز هوبكنز لأبحاث المخدر والوعي، إن: “الانفتاح يبدو جيدا، ولكن يمكن أن يكون هناك الكثير من الانفتاح، يمكن أن يسبب مراحل من الهوس”، حسب “روسيا اليوم”.

وأضاف أنه إذا كانت هناك مشكلات أساسية داخل أسرة المريض، فغالبا ما تسمح الأدوية للمستخدمين بأن يصبحوا على استعداد للتسامح ورؤية الأشياء من منظور مختلف. وقال: “لكن بعض الناس يسلكون الاتجاه الخاطئ معها” ويثيرون استياء أكبر تجاه أحبائهم.

وأورد جونسون أن الأدوية تمنح الناس منظورا جديدا للحياة، لكنها أيضا تجعل من يأخذها عرضة لتأثير الآخرين.

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مخدرات وأدوية غير قانونية

واعترف الأمير هاري، دوق ساكس وعضو العائلة المالكة في بريطانيا، بأنه جرب العلاج بالمخدر قبل سبع سنوات حيث لا يزال يكافح بسبب الحزن على وفاة والدته في عام 1997، وأنه استخدم أدوية هلوسة تحت إشراف معالج.

وأورد هاري هذه الشهادة في كتابه المعنون “سبير” أو “الاحتياطي”، مؤكدا أنه عالج نفسه بمخدرات قوية وغير قانونية مثل “آياهواسكا” و”الفطر السحري”، للتغلب على فقدان والدته، الأميرة ديانا، وهي أدوية غير قانونية في معظم الولايات الأمريكية والمملكة المتحدة،.

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