أول تعليق من واشنطن على أنباء اجتياح روسي لأراضي أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

علقت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، على أنباء تزعم أن روسيا تخطط لاجتياح بري لأراضي أوكرانيا عبر بيلاروس.

وقال البنتاجون، في بيان له، إنه يوجد حتى الآن، دليل يؤكد تحضير الجيش الروسي لاجتياح أوكرانيا عبر أراضي بيلاروس.

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تدريبات عسكرية مشتركة

وتفصيلا، أوضح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، “حتى الآن لا يوجد أي دليل على عمليات هجومية وشيكة… لا يوجد هناك أي شيء يمكن اعتباره مثيرا للقلق”.

يشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير حول إمكانية الهجوم الروسي على أوكرانيا من جهة بيلاروس في الفترة الأخيرة، على خلفية التدريبات المشتركة بين القوات الروسية والبيلاروسية والاتصالات بين العسكريين وكبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيسان فلاديمير بوتين، وألكنسدر لوكاشينكو.

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