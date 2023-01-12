وظائف بشركة السودة للتطوير في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ عبر لموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي اكتساب المواهب:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

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مدير أول التسويق:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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