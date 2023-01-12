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درجات الحرارة تنخفض 1 تحت الصفر في دولة خليجية

درجات الحرارة تنخفض 1 تحت الصفر في دولة خليجية

درجات الحرارة تنخفض 1 تحت الصفر في دولة خليجية
٠٢:١٥:٢٩ ص، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت منطقة جال اللياح بدولة الكويت، درجة حرارة -1 وفق قراءات محطة الرصد التابعة للإدارة العامة للأرصاد الجوية، بعد أن سجلت نحو 4 درجات مئوية يوم أمس الخميس.

فرص لهطول أمطار بالكويت

وأفاد تقرير إدارة الارصاد بتأثر البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بامتداد مرتفع جوي يضعف تدريجياً، ويسمح لتقدم منخفض جوي آتِ من الجنوب الغربي، ما يؤدي إلى تكاثر السحب مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة متفرقة مساء الجمعة ونهار السبت، قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن يكون الطقس معتدلاً إلى مائل للبرودة نهاراً، مع وجود فرص لتشكل الضباب ليلاً.

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إنقاذ كويتي على إحدى الطرق السريعة

وفي سياق آخر، نشرت وسائل إعلام كويتية، في وقت سابق، مقطع فيديو يوثق جهود رجال شرطة المرور في إنقاذ مواطن علق عليه مثبت السرعة أثناء السير في إحدىالطرقات السريعة.

وأظهر الفيديو احترافية التعامل من قبل رجال المرور مع السيارة الأخرى، حيث تواصل ضابط المرور مع الإدارة وأبلغهم برقم اللوحة وبالتالي حصل على رقم هاتف قائدها وتواصل معه.
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