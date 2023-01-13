حديقة النهضة بالرياض.. هدوء واستجمام بعيدًا عن صخب المدينة في يوم الإجازة

تواصل- فريق التحرير:

حديقة النهضة بالرياض.. يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة.

خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع،

لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا وهادئًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولعائلتك.

حديقة النهضة في الرياض

تعتبر حديقة النهضة من أهم معالم الرياض السياحية وتقع بحي جرير بقلب شارع النهضة.

يسهل الوصول إلى حديقة النهضة، إذ أن هناك العديد من المواصلات التي تصل لها.

لا يتطلب حجز تذاكر قبل الذهاب للحديقة إذ أنها تعد من الحدائق العامة التي يسمح بالدخول إليها في أي وقت على مدار اليوم.

تتميز الحديقة بموقعها الفريدة إلى جانب مساحتها التي تسع إلى عدد كبير من الزوار،

كما أن الحديقة مناسبة لمختلف الفئات العمرية حيث يمكن الاستمتاع فيها للمسنين والأطفال أيضا والبالغين.

يمكنك قضاء يوم ممتع بها وتناول وجبات من المطاعم المتوافرة والتي تعد أسعارها مناسبة للجميع.

أجواء مثالية

كما أن أسعار الألعاب بالداخل مناسب وأيضا أسعار الهدايا التي تباع في المتاجر يعد مثالي جدا، وبالتالي فإن الزوار يقصدون الحديقة في العطلات أو الأيام العادية للاستمتاع بالأجواء المثالية والتنزه مع أفراد العائلة أو الأصدقاء، ولا شك في أن حديقة النهضة تتمتع بالأمان كما أن العاملين بها يتمتعون بالذوق الرفيع والمعاملة الحسنة للزوار.

متنفس طبيعي رائع

تشكل حديقة النهضة بالرياض متنفسَّاً طبيعياَ رائعاً لسكان ، حيث تعج الحديقة بالزائرين الباحثين عن الراحة والهدوء بعيداً عن ضجيج المدينة الصاخب فهي تحوي على جلسات خاصة بالعائلة تحت ظلال الأشجار والطبيعة الربانية الخلابة.

اكتشف حديقة النهضة

جولة في جنبات الحديقة هي البداية التي نوصي بها لاستكشاف ما تُخبئه الحديقة في أحضانها ، إذ تحيط بك مشاهد آسرة تعكسها تلك الأشجار المورقة و المساحات الخضراء المترامية.

كما أنه يمكنك الجلوس على أحد المقاعد المتوفرة والتأمُّل مطوّلاً في جمال الحديقة والطبيعة الرائعة والجو الجميل.

مميزات وأنشطة حديقة النهضة

1- مع الأجواء المفعمة بالنشاط والحيوية، وفّرت حديقة النهضة مساحات مثالية لممارسة الرياضة، إذ بالإمكان المشي والركض في المسارات التي تم تخصيصها لذلك أو استئجار دراجة الأرجاء في المكان.

2- ممرات للمشي مجهزة لمحبي رياضة المشي والركض التي يمكنكم فيها الحصول على بعض الوقت بممارسة هذه الرياضة في المكان المخصص لها.

3- تمتلك الحديقة أيضاً منطقة خاصة تحوي في محيطها على أجهزة رياضية للكبار والصغار.

4- يقام في حديقة النهضة في الرياض العديد من البرامج الترفيهية والفعاليات الثقافية الهادفة للأطفال.

5- تمتلك الحديقة أيضاً بداخلها على العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم ألذ الوجبات والمشروبات بأجواء عائلية مناسبة.

6- ينظم قسم ألعاب الأطفال الذي يمتلك العديد من المراجيح وألعاب التزحلق وبعض الألعاب المسلية الأخرى بين الحين والآخر شتى أنواع الرحلات الترفيهية الممتعة في الحديقة.

7- تتمتع الحديقة بوجود أماكن للجلوس والراحة ومساحات خضراء كبيرة للتمتع بالمناظر الجميلة والهدوء.

أوقات العمل

مفتوح يومياً على مدار الساعة

أسعار الدخول إلى حديقة النهضة

دخول الحديقة مجّاني دون أي رسوم

موقع حديقة النهضة

يمكنك الوصول إلى الحديقة عبر خرائط جوجل بالضغط هنا