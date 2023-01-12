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وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات تشمل حملة الدبلوم
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وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات تشمل حملة الدبلوم

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات تشمل حملة الدبلوم

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات تشمل حملة الدبلوم
٠١:٠٦:٥٩ ص، الجمعة، ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن طرح 9 وظائف إدارية وتقنية، منها وظائف لا تتطلب الخبرة، في مقرها بالرياض، للجنسين من حملة الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى.

المسميات الوظيفية:

– مهندس بيانات أول
– عالم أول أبحاث الذكاء الاصطناعي
– أخصائي إدارة الطلبات الفنية
– عالم بيانات
– كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي
– مهندس حلول السحابة
– سكرتير تنفيذي
– مهندس بيانات
– عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– السكرتارية
– إدارة المكاتب
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– الرياضيات
– الإحصاء
– علوم البيانات
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة (عام)
– الذكاء الاصطناعي

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا )

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