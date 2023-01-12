أمطار على عسير.. وتنبيهات “الأرصاد” مستمرة

تواصل – فريق التحرير:

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مساء أمس الخميس، على أجزاء متفرقة من منطقة عسير شملت محافظات النماص وتنومة وبلقرن، ولا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، جعلَها اللهُ سُقيَا خير وبركة وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

تنبيه “الأرصاد” حتى 11 مساء

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها، توقع -بمشيئة الله تعالى- هبوب رياح نشطة، وتكون سحب رعدية، على العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب.

ويبدأ الإنذار، اليوم الجمعة الموافق 13 من يناير، وذلك في الساعة الواحدة ظهرا، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء، من اليوم نفسه.

وأوضح “الأرصاد” أن الحالة يصاحبها تاثيرات تشمل نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

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“الدفاع المدني” يطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها، وأهمية الالتزام بالتعليمات واتخاذ التدابير والاحتياطات.

كان خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، توقع أن تشهد أجواء المملكة، أمس الخميس، حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية وأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.