التأمينات توضح آلية استبعاد المشترك الأجنبي؟

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية استبعاد العامل أو المستفيد الأجنبي من نظام التأمينات في حالة انتهاء التعاقد مع الجهة التي يعمل بها.

آلية استبعاد المشترك الأجنبي من التأمينات

جاء ذلك في رد من المؤسسة عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم، لدينا عامل غادر المملكة بتاريخ 27/12/2023 وحتى الآن لا يزال نشط في موقع التأمينات الاجتماعية ، علماً بأنه تم التأكد من بياناته بأنه خارج المملكة ، فما حل هذه الإشكالية ؟ ولكم الشكر؟”.

وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات بقولها “مرحباً بك عزيزي العميل بيانات المشتركين غير السعوديين ترد للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي ويتم استبعاد المشترك الغير سعودي آليًا من نظام التأمينات بعد استبعاده من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

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طريقة ضم المدد والخدمات

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طرق تقديم طلبات ضم المدد والخدمات، واحتساب المعاش بعد ضم المدد، كذلك خدماتها الأخرى عبر تطبيق التأمينات الاجتماعية، وخدماتها الإلكترونية.

وتوجد 3 طرق لتقديم طلبات ضم المدد هي:

– تقديم الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها

– عن طريق جهة العمل التي يعمل بها

– إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة

تقديم الطلب اختياري

ويعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك، فله طلب الضم من عدمه، ويحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه، حسب “اليوم”.

ويشترط أن يتقدم بطلب العدول إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير، وأن يتقدم قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير.

شروط ضم المدد والخدمات

1. ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا

2. ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة

3. ألا يزيد عم المشترك على 59 عاما عند طلب الضم

4. ألا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز

5- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.

المستندات المطلوبة

يتقدم المشترك بطلبه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، بموجب النموذج المعتمد ( ضم1) ويرفق به صورة للهوية الوطنية، وصورة لقرار التعيين بالخدمة الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، ومشهداً بأنه لا يزال على رأس العمل من جهته، أما من ترك الخدمة فيوضح ذلك في نموذج الضم.

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