عنصرية مقيتة.. أحوازي يطلق النار على عيني شقيقه بعد أن استنار بطريق السُّنة

تواصل – فريق التحرير:

أقدم رجل من الأحواز بإيران، على ارتكاب جريمة عنصرية، حين أطلق النار على شقيقه، وأفقده البصر، بعد أن أعلن أنه اهتدى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة.

فقد البصر بكلتا عينيه

وأصيب المجني عليه في كلتا عينيه، بعد أن أطلق شقيقه النار عليه من بندقية صوب عينيه مباشرة، كما أورد ناشط وصحفي إيراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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حكومة ألمانيا تعترف بالعنصرية

وتتعدد الجرائم العنصرية حول العالم، وتظهر في كثير من البلدان، وأكثرها ادعاء للتحضر، حيث اعترفت الحكومة الألمانية، بأن 90% من مواطنيها وسكانها، يعتقدون أن البلاد بها “عنصرية”، وذلك في دراسة أجراه المركز الألماني لأبحاث الهجرة والاندماج.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 45% من سكان ألمانيا، عايشوا مرة واحدة، بشكل شخصي حوادث عنصرية، في حين أقر نحو 22% إنهم تعرضوا شخصيا لحوادث عنصرية.

ووافق حوالي 90% من سكان ألمانيا على أن “البلاد بها عنصرية”، واعتمدت الدراسة التي أجراها المركز الألماني لأبحاث الهجرة والاندماج، على استطلاعات للرأي لمختلف الفئات العمرية، اعتبارا من عمر 14 عاما، بالإضافة إلى التركيز على 6 من الأقليات وهم أصحاب البشرة الداكنة، وذوو أصول مسلمة وآسيوية ويهودية، بالإضافة إلى المنحدرين من أوروبا الشرقية، وكذلك طائفتي السينتي والروما.