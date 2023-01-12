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إيران تنفذ حكما بإنهاء الحياة بحق نائب وزير الدفاع الأسبق
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إيران تنفذ حكما بإنهاء الحياة بحق نائب وزير الدفاع الأسبق

إيران تنفذ حكما بإنهاء الحياة بحق نائب وزير الدفاع الأسبق

إيران تنفذ حكما بإنهاء الحياة بحق نائب وزير الدفاع الأسبق
١١:٤٧:٤٥ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت السلطات الإيرانية، الخميس، حكم إنهاء الحياة، بحق نائب وزير الدفاع الأسبق، علي رضا أكبري، الذي تم اتهامه بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني.

الحرس الثوري: قدم معلومات مهمة لجهاز بريطاني

وحسب وسائل إعلام إيرانية، لم يصدر أي تعليق من السلطات القضائية الإيرانية بشأن تأكيد تنفيذ الحكم بحق أكبري، بينما ذكرت قناة “صابرين نيوز” التابعة للحرس الثوري في قناتها عبر “تليجرام”، إنه “تم صباح الخميس تنفيذ حكم إنهاء الحياة علي رضا أكبري، الذي قدم معلومات مهمة عن سياسات إيران العسكرية والنووية والدبلوماسية والإقليمية لجهاز التجسس البريطاني”.

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يحمل الجنسية البريطانية

ويعتبر علي رضا أكبري، أحد مسؤولي الدفاع العسكري الإيراني السابقين، ويحمل في الوقت نفسه الجنسية البريطانية، ويبلغ من العمر 61 عاماً وجرى اعتقاله في 2019، حسب “العين الإخبارية”.

وكان نائبا لوزير الدفاع الإيراني السابق علي شمخاني في الحكومة الإصلاحية، ومستشاره أيضًا لفترة عندما كان سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

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أخبار إيران احتجاجات إيران تنفيذ حكم إنهاء حياة نائب وزير الدفاع الإيراني

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