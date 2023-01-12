الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أمطار على عسير.. وتنبيهات “الأرصاد” مستمرة
عنصرية مقيتة.. أحوازي يطلق النار على عيني شقيقه بعد أن استنار بطريق السُّنة
التأمينات توضح آلية استبعاد المشترك الأجنبي؟
إيران تنفذ حكما بإنهاء الحياة بحق نائب وزير الدفاع الأسبق
شاهد.. رجل ينقذ طائرًا تجمدت أرجله على قضيب حديدي
تحذيرات من هذه العادة.. قد تسبب الربو للأطفال

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

إغلاق قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية حتى الإثنين القادم

إغلاق قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية حتى الإثنين القادم

إغلاق قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية حتى الإثنين القادم
١١:٠٤:٣٧ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية، أنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الإثنين القادم، ما يعني إغلاق القنصلية من يوم غد الجمعة وحتى الإثنين.

ونشر حساب القنصلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تنوه القنصلية العامة في هيوستن بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الإثنين 16 يناير 2023م”.

وتابعت :” وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 17 يناير 2023م ، وفي حالة الطوارئ نرجو الأتصال على هواتف الطوارئ التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305

اقرأ ايضًا:

عقب زلزال تكساس.. قنصلية المملكة في «هيوستن» تطمئن على الطلاب المبتعثين

الكلمات الدلالية:
اجازة رسمية اخبار السعودية القنصلية السعودية امريكا هيوستن

مواد ذات صلة

المزيد
بأكثر من مليار دولار.. واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

بأكثر من مليار دولار.. واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

٠٨:٠٨ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
«مدى» تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة لبطاقات ائتمان

«مدى» تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة لبطاقات ائتمان

٠٨:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٣ يناير ٢٠١٨
بالفيديو.. مواطن يفاجأ بـ “لقيطة” داخل سيارته أمام جامع غرب الرياض

بالفيديو.. مواطن يفاجأ بـ “لقيطة” داخل سيارته أمام جامع غرب الرياض

٠٨:٤٠ م، الجمعة، ٠٢ مايو ٢٠١٤
عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة

٠٩:٤٣ ص، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *