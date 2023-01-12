إغلاق قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية حتى الإثنين القادم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية، أنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الإثنين القادم، ما يعني إغلاق القنصلية من يوم غد الجمعة وحتى الإثنين.

ونشر حساب القنصلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تنوه القنصلية العامة في هيوستن بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الإثنين 16 يناير 2023م”.

وتابعت :” وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 17 يناير 2023م ، وفي حالة الطوارئ نرجو الأتصال على هواتف الطوارئ التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305

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