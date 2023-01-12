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تحذيرات من هذه العادة.. قد تسبب الربو للأطفال
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تحذيرات من هذه العادة.. قد تسبب الربو للأطفال

تحذيرات من هذه العادة.. قد تسبب الربو للأطفال

تحذيرات من هذه العادة.. قد تسبب الربو للأطفال
١١:٢٠:٤٤ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوصت دراسة علمية أجريت حديثا، بتجنب الطهي باستخدم الغاز الطبيعي، محذرة من أنه يسبب ارتفاع حالات إصابة الأطفال بمرض الربو.

650 ألف طفل أمريكي

وحذرت الدراسة من أن نتائج الأبحاث أشارت إلى أن نحو 650 ألف طفل أمريكي ما كانوا ليصابوا بالربو لو أن منازلهم احتوت أفران طهو كهربائية، مقارنةً بالتأثير الضار الذي تحدثه الأنواع التي تعمل بالغاز.

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تسبب في 12.7% من حالات الإصابة بين الأطفال

واستندت الدراسة إلى احتساب نسبة مخاطر الإصابة بالربو في المنازل التي تحتوي أفران طبخ بالغاز، بالإضافة إلى معلومات من تقرير يعود إلى عام 2013 ويشمل 41 دراسة سابقة، حسب “القبس”.

ومع دمج الأرقام الناجمة عن العملية الحسابية ببيانات التعداد السكاني في الولايات المتحدة، جرى التوصل إلى أن %12.7 من حالات الربو لدى الأطفال في الولايات المتحدة سببها الطهو بأفران تعمل بالغاز.

وكانت الأرقام نفسها استخدمت عام 2018 في بحث أظهر أن %12.3 من حالات الربو لدى الأطفال في أستراليا ناتجة من استخدام أفران الغاز.

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إصابة الأطفال بالربو الطهي باستخدام الغاز الطبيعي دراسة علمية مرض الربو

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