أمطار متواصلة على الباحة.. وتحذير للأهالي

تواصل- فريق التحرير:

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة ، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

فيما دعت الجهات المختصة قائدي المركبات إلى توخِّى الحذر في ظل ما تشهده مدينة الباحة وعددٌ من المحافظات من ضباب كثيف أدَّى إلى انعدام الرؤية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا على منطقة الرياض شمل ( الأفلاج – السليل – وادي الدواسر)، من أتربة مثارة وأمطار رعدية.

الرياح والرؤية:

وأوضح “الأرصاد” في التنبيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التأثيرات المصاحبة ( نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية).

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من صباح الجمعة.

كان خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، توقع أن تشهد أجواء المملكة، اليوم الخميس، حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية وأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.

الحالة الممطرة العاشرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هذه هي الحالة الممطرة العاشرة لموسم 1444هـ، وأن نطاق تأثيرها يكون – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والجوف والشمالية وحائل والمدينة وتبوك.

الحالة المتوقعة تؤثر على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها، واعتبارًا من غد الجمعة تكون على المناطق السابقة نفسها، وتمتد ناحية جنوب منطقة الرياض، والسبت تمتد إلى الرياض ثم تتوسع تدريجيًا.

الرياض تقترب من 4 درجات

كما توقع الحصيني، أن العاصمة الرياض على موعد مع موجة باردة تصل فيها درجة الحرارة الصغرى إلى 4 درجات مئوية، لافتًا إلى أنه يتوقع تقدم موجة برد شبه قوية على معظم أنحاء المملكة، وأن ذروتها أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

“الدفاع المدني” يطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها، وأهمية الالتزام بالتعليمات واتخاذ التدابير والاحتياطات.

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