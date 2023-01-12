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عملية دهس متعمدة تنهي حياة مواطن بالكويت

عملية دهس متعمدة تنهي حياة مواطن بالكويت

عملية دهس متعمدة تنهي حياة مواطن بالكويت
١١:٠٨:٢٠ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بوفاة مواطن سعودي يبلغ من العمر 23 عامًا، في مشاجرة مع آخر بمنطقة جابر الأحمد بالكويت.

وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، لفظ الشاب أنفاسه، في واقعة دهس عمد جاءت عقب مشاجرة جمعته وآخر في منطقة جابر الأحمد.

وبحسب المعلومات الأولية- وفقًا للصحيفة- فإن المجني عليه تعرض للطعن من قبل الجاني قبل أن يدهسه عمدا ويفر المتهم من موقع الحادث، مشيرا إلى أن الداهس جار ضبطه.

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فيما أكدت حسابات كويتية، أن المجني عليه شاب سعودي، ولقى حتفه بعد دهسه عمدًا إثر مشاجرة مع آخر، حيث فر الأخير هاربًا وتعمل الجهات الأمنية على ضبطه.

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الكويت دهس شاب سعودي منطقة جابر الأحمد وفاة مواطن

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