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الزكاة توضح ضوابط خضوع بيع السيارات المستعملة لـ”القيمة المضافة”
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الزكاة توضح ضوابط خضوع بيع السيارات المستعملة لـ”القيمة المضافة”

الزكاة توضح ضوابط خضوع بيع السيارات المستعملة لـ”القيمة المضافة”

الزكاة توضح ضوابط خضوع بيع السيارات المستعملة لـ”القيمة المضافة”
٠٧:٠٩:٠٦ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط وشروط خضوع بيع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية وضوابط خضوع السيارة المستعملة لضريبة القيمة المضافة.

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها “يخضع بيع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبٍل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة”.

وأضافت الهيئة “أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لمنشأة أو فرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة”.

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خلال ديسمبر .. «الزكاة والضريبة والجمارك» تُنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها نفذت أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية.

وأشارت إلى أن الزيارات التفتيشية تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

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