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رفع أول أذان على سطح مسجد ببريطانيا بحضور ألف مسلم
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رفع أول أذان على سطح مسجد ببريطانيا بحضور ألف مسلم

رفع أول أذان على سطح مسجد ببريطانيا بحضور ألف مسلم

رفع أول أذان على سطح مسجد ببريطانيا بحضور ألف مسلم
٠٧:١٧:٥٦ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

رفع المسلمون في بريطانيا أول أذان من فوق سطح مسجد فاروق عزام بمنطقة “Bowesfield” في مدينة “ستوكتون أون تيز” البريطانية، لمشاهدة رفع الأذان فوق سطح مسجد أول مرة في شمال شرق إنجلترا، وذلك بحضور 1000 مسلم.

ومن المقرر أن يرفع المسلمون الأذان فوق سطح المسجد كلَّ يوم جمعة بعدما حصلوا على موافقة رسمية من المجلس المحلى لمدينة “ستوكتون أون تيز”.

وقال “طارق صادق” مدير مسجد فاروق عزام: “نوجِّه الشكر إلى المجلس المحلي لمدينة ستوكتون أون تيز، كما نشكر جميع المسؤولين ومن دعمونا للسماح لنا بإلقاء الأذان علنًا فوق سطح المسجد أول مرة”.، حسب شبكة الألوكة.

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وبصفته نائب مدير المسجد قال “صوفي مبين”: “رفعُ الأذان فوق سطح المسجد في الهواء الطلق لدعوة الناس للصلاة، سيكون له أثر إيجابي للمسلمين وغيرهم”.

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