الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
إيران تعلق تنفيذ حكم إنهاء حياة متظاهر بعد بيان الأمم المتحدة
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إيران تعلق تنفيذ حكم إنهاء حياة متظاهر بعد بيان الأمم المتحدة

إيران تعلق تنفيذ حكم إنهاء حياة متظاهر بعد بيان الأمم المتحدة

إيران تعلق تنفيذ حكم إنهاء حياة متظاهر بعد بيان الأمم المتحدة
٠٧:٠٢:٢١ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

قررت المحكمة العليا في إيران، تعليق تنفيذ حكم بإنهاء حياة متظاهر كان سيتم هذا الأسبوع.

وأيدت المحكمة، في وقت سابق من هذا الشهر، حكم إنهاء حياة صادر بحق محمد بورغاني (19 عاما)، ما أثار مخاوف دولية ومحلية بشأن التخلص منه.

فيما قال متحدث باسم المحكمة العليا، إنه تم تعليق الحكم في انتظار نتيجة طلب قدمه محامي بورغاني بإعادة المحاكمة.

وقالت وكالة أنباء “ميزان” الإيرانية في يوم 2 يناير الجاري إن المحكمة العليا أيدت حكم إنهاء حياة الصادر بحق بروغاني بتهمة طعن حارس أمن خلال مظاهرة.

وصرح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن تنفيذ الحكم بحق بروغاني مع شخص آخر “وشيك”.
وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم إعدام 4 أشخاص، وحُكم على 17 شخصا بإنهاء حياتهم، فيما يواجه ما يصل إلى 100 شخص تهما بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بنفس الحكم.

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وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن “استخدام الإجراءات الجنائية كسلاح لمعاقبة الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية مثل أولئك الذين يشاركون في المظاهرات أو ينظمونها يرقى إلى حد القتل الذي تقره الدولة”.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة القضاء الايراني انهاء حياة متظاهر ايران

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