الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
زحام بـ “عقبة ضلع” للاستمتاع بالأجواء الدافئة في جازان
الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع 5 اتفاقيات استثمارية تزيد عن 43 مليار ريال على هامش مؤتمر التعدين
طفل فصيح سعيد بحمل كتاب “سنن الترمذي”
التقديم يبدأ اليوم.. “المحتوى المحلي” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
المرور تكشف خطوات إصدار تفويض المركبات
وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن توفر وظائف بعدة تخصصات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

زحام بـ “عقبة ضلع” للاستمتاع بالأجواء الدافئة في جازان

زحام بـ “عقبة ضلع” للاستمتاع بالأجواء الدافئة في جازان

زحام بـ “عقبة ضلع” للاستمتاع بالأجواء الدافئة في جازان
٠٦:٥٩:٤٩ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، ازدحاما للسيارات، في طريق عقبة ضلع، الذي يربط بين منطقتي جازان وعسير.

كثافة مرورية عالية

وشكلت المركبات المارة على الطريق كثافة مرورية عالية، كما أظهر الفيديو، وذلك للاستمتاع بتحسن الأحوال الجوية، والأجواء الدافئة التي سادت جازان.

وتربط عقبة ضلع منطقة عسير بمنطقة جازان، كما تخدم العقبة العديد من المحافظات والمراكز والقرى الواقعة بين المنطقتين، حيث يبلغ إجمالي أطوالها نحو 11.4 كم ضمن طريق الدرب/ أبها الذي يبلغ طوله 78.8 كلم ، ويوجد به 3 أنفاق وعدد 67 جسراً، حيث تسهم في خدمة السكان والأهالي، وتنقّل الزوّار والسياح إلى العديد من الوجهات السياحية بالمنطقة الجنوبية من المملكة.

اقرأ أيضا:

المسند: لهذا السبب وقت الظهر في طريف أبرد من الفجر في جازان (بالصور)

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأعلن “الأرصاد” أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و28 درجة في جدة والقنفذة، و26 درجة في مكة المكرمة و20 درجة في المدينة المنورة، و14 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 18والباحة 15 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 11 درجات مئوية في طريف.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم طريق عقبة ضلع مقطع فيديو منطقة جازان

مواد ذات صلة

المزيد
ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ الخضير يُجيب

ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ الخضير يُجيب

٠٢:٢٨ م، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
استشاري قلب: احذر هذا المرض عند مخالفة السنة والنوم على الجهة اليسرى

استشاري قلب: احذر هذا المرض عند مخالفة السنة والنوم على الجهة اليسرى

٠٣:٢٢ ص، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه

٠١:٥٠ م، الجمعة، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. سقوط طائرة حربية تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا

بالفيديو.. سقوط طائرة حربية تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا

٠٢:٢٠ م، الخميس، ١١ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *