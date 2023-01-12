زحام بـ “عقبة ضلع” للاستمتاع بالأجواء الدافئة في جازان

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أظهر مقطع فيديو، متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، ازدحاما للسيارات، في طريق عقبة ضلع، الذي يربط بين منطقتي جازان وعسير.

كثافة مرورية عالية

وشكلت المركبات المارة على الطريق كثافة مرورية عالية، كما أظهر الفيديو، وذلك للاستمتاع بتحسن الأحوال الجوية، والأجواء الدافئة التي سادت جازان.

وتربط عقبة ضلع منطقة عسير بمنطقة جازان، كما تخدم العقبة العديد من المحافظات والمراكز والقرى الواقعة بين المنطقتين، حيث يبلغ إجمالي أطوالها نحو 11.4 كم ضمن طريق الدرب/ أبها الذي يبلغ طوله 78.8 كلم ، ويوجد به 3 أنفاق وعدد 67 جسراً، حيث تسهم في خدمة السكان والأهالي، وتنقّل الزوّار والسياح إلى العديد من الوجهات السياحية بالمنطقة الجنوبية من المملكة.

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درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأعلن “الأرصاد” أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و28 درجة في جدة والقنفذة، و26 درجة في مكة المكرمة و20 درجة في المدينة المنورة، و14 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 18والباحة 15 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 11 درجات مئوية في طريف.