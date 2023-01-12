أبل تعلن إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من iOS 16.3

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أعلنت شركة أبل الأمريكية، اليوم، إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من تحديثات iOS 16.3 و iPadOS 16.3 المقبلة، لمختبري الإصدارات التجريبية العامة.

طريقة تنزيل البرنامج التجريبي

ويمكن لمختبري الإصدارات التجريبية العامة الذين اشتركوا في برنامج الاختبار التجريبي المجاني من آبل تنزيل الإصدار التجريبي من ‌iOS 16.3 و iPadOS 16.3‌ على الهواء بعد تثبيت الشهادة المناسبة من موقع Public Beta، حسب “اليوم”.

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تغيرات الإصدار التجريبي لـ iOS 16.3 و iPadOS 16.3

ويشتمل البرنامج على دعم لمفاتيح الأمان المادية لإضافة طبقة إضافية من الحماية إلى معرف آبل، وباستخدام هذه الميزة، يمكن استخدام مفتاح أمان فعلي معتمد من FIDO بدلاً من مصادقة الجهاز عند تسجيل الدخول إلى آبل على آي كلاود أو جهاز جديد.

يتضمن التحديث أيضًا عملية أكثر بساطة لنقل أغنية إلى HomePod من آيفون والعكس، مع توفير تفاصيل إضافية حول كيفية عملها.

وفي سياق موا، قررت أبل، في وقت سابق، توسيع نطاق خدمة رسائل الاستغاثة الطارئة لمستخدمي هواتف آيفون الذكية، دون الحاجة إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول، لتشمل المزيد من الدول بعد إطلاقها في الولايات المتحدة قبل أسابيع.