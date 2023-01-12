طفل فصيح سعيد بحمل كتاب “سنن الترمذي”

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طفلا صغيرا، يحمل في يده كتاب “سنن الترمذي”، ويبدو فرحا لأنه سيحضر دروسا عن الكتاب، رغم صغر سنه.

والد الطفل يوثق دهابه إلى الدرس

ووثق والد الطفل، في مقطع فيديو، حضور طفله لدروس في كتاب “سنن الترمذي” وسأله إلى أين سيذهب، وماذا سيحضر، ورد الطفل بلغة فصيحة وسليمة.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الفيديو المتداول، وأثنوا على الطفل ووالده.

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يتحدث العربية بطلاقة

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفل صغير لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات تقريبا، يتحدث اللغة العربية بطلاقة وفصاحة.

وظهر الطفل، في المقطع، يتحاور مع والده، باللغة العربية الفصحى دون أي خطأ أو تلعثم، وأثنى متداولو المقطع على مهارة الطفل وطريقته في التعبير عما يريد بالعربية الفصحى دون أي اخطأ.

وأكد متداولو المقطع، على ضرورة الاهتمام بتعليم الأطفال اللغة العربية الفصحى منذ نعومة أظفارهم، فهي لغة القرآن الكريم.