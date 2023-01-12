وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن توفر وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لذوي الخبرة إدارية ومالية واقتصادية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس.

– الماجستير.

– الدكتوراه.

التخصصات المطلوبة:

– الاقتصاد.

– المالية.

– إدارة الأعمال.

– السياسة العامة.

– الإحصاء.

– علم البيانات.

– الرياضيات التطبيقية.

– أو ما يعادلها.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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