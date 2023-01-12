وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن توفر وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لذوي الخبرة إدارية ومالية واقتصادية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المؤهلات المطلوبة:
– البكالوريوس.
– الماجستير.
– الدكتوراه.
التخصصات المطلوبة:
– الاقتصاد.
– المالية.
– إدارة الأعمال.
– السياسة العامة.
– الإحصاء.
– علم البيانات.
– الرياضيات التطبيقية.
– أو ما يعادلها.
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا
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