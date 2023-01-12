المرور تكشف خطوات إصدار تفويض المركبات

تواصل-فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المقيمين والمواطنين .

وسأل أحد المواطنين “المرور” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” هل أستطيع تفويض سيارتي لوالدي للسفر بها الى سلطنة عمان مع العلم أني مقيم؟ “.

وجاء رد إدارة المرور موضّحاً شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المواطنين والمقيمين من خلال الآتي :

1- يكون إصدار التفويض إلكترونيًّا عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعًا خصوصي فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، الحافلات والأشغال العامة فيتم حاليًا عن طريق إدارة المرور .

2- سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مومن عليها .

3- خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية .

4- وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول .

5- لا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر .

6 – إصدار التفويض مجاني بدون رسوم .

7- خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية .

المرور يحدد ضوابط تظليل زجاج المركبة الأمامي للراكب والمساعد

خطوات إصدار تفويض السيارة

– الدخول على منصة أبشر .

– الذهاب إلى التفاويض…تفاويض مركبات .

– اختيار إضافة مستخدم لمركبة .

– اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

– اختيار المركبة المراد التفويض عليها .

– إدخال بيانات المفوض له .

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