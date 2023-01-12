التقديم يبدأ اليوم.. “المحتوى المحلي” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير الأداء المؤسسي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- إدارة الأعمال / الهندسة أو التخصصات ذات الصلة.
- خبرة من 8 إلى 10 سنوات.
أخصائي أول المشاركة الاقتصادية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- الاقتصاد أو الهندسة أو الأعمال أو التخصصات ذات الصلة.
- خبرة من 4 إلى 6 سنوات.
اقرأ أيضا:
رابط التقديم.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفّر وظائف شاغرة في عدّة مناطق
أخصائي أول الشراكات الوطنية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- إدارة الأعمال والتمويل والهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة.
- خبرة من 4 إلى 6 سنوات.
أخصائي مراقبة المشتريات الإستراتيجية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- الاقتصاد أو الإدارة أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة من 4 إلى 6 سنوات.
مدير شؤون مجلس الإدارة:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- الإدارة أو إدارة المكاتب أو أي مجالات أخرى ذات صلة
- خبرة 6 من إلى 8 سنوات.
طريقة التقديم:
أوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).