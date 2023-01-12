التقديم يبدأ اليوم.. “المحتوى المحلي” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الأداء المؤسسي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

إدارة الأعمال / الهندسة أو التخصصات ذات الصلة.

خبرة من 8 إلى 10 سنوات.

أخصائي أول المشاركة الاقتصادية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

الاقتصاد أو الهندسة أو الأعمال أو التخصصات ذات الصلة.

خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

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أخصائي أول الشراكات الوطنية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

إدارة الأعمال والتمويل والهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة.

خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

أخصائي مراقبة المشتريات الإستراتيجية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

الاقتصاد أو الإدارة أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

مدير شؤون مجلس الإدارة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

الإدارة أو إدارة المكاتب أو أي مجالات أخرى ذات صلة

خبرة 6 من إلى 8 سنوات.

طريقة التقديم: