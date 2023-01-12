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التقديم يبدأ اليوم.. “المحتوى المحلي” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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التقديم يبدأ اليوم.. “المحتوى المحلي” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

التقديم يبدأ اليوم.. “المحتوى المحلي” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

التقديم يبدأ اليوم.. “المحتوى المحلي” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٦:٣٠:٣٢ م، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الأداء المؤسسي:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • إدارة الأعمال / الهندسة أو التخصصات ذات الصلة.
  • خبرة من 8 إلى 10 سنوات.

أخصائي أول المشاركة الاقتصادية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • الاقتصاد أو الهندسة أو الأعمال أو التخصصات ذات الصلة.
  • خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

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أخصائي أول الشراكات الوطنية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • إدارة الأعمال والتمويل والهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة.
  • خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

أخصائي مراقبة المشتريات الإستراتيجية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • الاقتصاد أو الإدارة أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.
  • خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

مدير شؤون مجلس الإدارة:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • الإدارة أو إدارة المكاتب أو أي مجالات أخرى ذات صلة
  • خبرة 6 من إلى 8 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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