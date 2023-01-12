الخامسة في المملكة.. “الربيعة”: عملية التوائم تستغرق 11 ساعة بمشاركة 27 طبيبًا

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قال رئيس الفريق الطبي المشرف على عملية فصل التوأم السيامي العراقي د. عبدالله الربيعة: إن الفريق متفائل ويأمل في رسم الابتسامة لعائلة التوأم السيامي عمر وعلي وللشعب العراقي الشقيق.

عملية التوائم هي الـخامسة في المملكة

وأوضح في تصريحات لـ “برنامج اليوم”، أن عملية التوائم السيامية العراقية هي الـ 5 في المملكة، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد مدى حرص خادم الحرمين وولي عهده الأمين على التقارب بين المملكة والعراق.

27 من الاستشاريين والأخصائيين

وأكد أن أكثر من 27 من الاستشاريين والأخصائيين في العملية التي بدأت، صباح اليوم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

العملية تمت على 6 مراحل واستغرقت 11 ساعة

وأضاف الربيعة، أن العملية بدأت المرحلة الأولى من تخدير التوأم استعدادًا لعملية الفصل التي ستجرت على 6 مراحل خلال والتي تستغرق 11 ساعة.

التوأم ملتصقان في أسفل الصدر والبطن

وأضاف أن التوأم كانا ملتصقان في أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد، القنوات الصفراوية، الأمعاء، موضحًا أن العملية بدأ التخطيط لها منذ وصول التوأم إلى المملكة في سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن الفريق الطبي قام خلال الشهور الثلاث الماضي بإجراء الفحوصات الدقيقة، بينما قام فريق جراحة التجميل بزرع ممدات للجلد، لزيادة حجم الجلد، لتغطية الفراغ تحت الفصل.

مراحل حساسة خلال عملية الفصل

وبين أن هناك مراحل حساسة خلال عملية الفصل تتعلق بفصل الكبد وبالأخص القنوات الصفراوية، نظرًا لصغر حجمها ودقتها، لكننا بإذن الله متفائلون بالنجاح”.

وفي سبتمبر الماضي، وصل التوأم السيامي عمر وعلي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برفقة والديهما، قادمين من العراق، وفور وصولهما نُقلَ التوأمُ إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وفي يوليو من العام الماضي، نجح فريق طبي وجراحي بإجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة، حيث وصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت توائم من 23 دولة في 3 قارات حول العالم.

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