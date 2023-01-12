والد السيامي العراقي: الشكر لخادم الحرمين.. وتفاعل الشعب السعودي أسعدنا (فيديو)

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وجه والد التوأم السيامي “عمر وعلي” الشكر للملك سلمان وولي العهد على قرار إجراء عملية الفصل لابنيه، مؤكدًا أن هذا العمل الإنساني وتفاعل الشعب السعودي أسعد الأسرة بكاملها.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أنه وصل مع ابنيه إلى المملكة في نوفمبر الماضي وحينها بشره الأطباء بأن الأمور طيبة، مضيفًا: قرروا أن تمديد الجلد هو الذي يستغرق هذه المدة ودخلوا غرفة العمليات الآن ونحمد الله على كل حال.

وتابع: أوجه شكري إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والطاقم الطبي والدكتورة حنان ولم تواجهنا أي عقبات في المملكة وكانت الأمور جميعها طيبة.

بدء عملية فصل التوأم

وبدأت، قبل قليل، المرحلة الثانية من عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي.

وكانت عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي قد بدأت، صباح اليوم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وقال رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله الربيعة لفضائية “الإخبارية”، “بدأت المرحلة الأولى من تخدير التوأم استعدادًا لعملية الفصل التي ستجرى على 6 مراحل وتستغرق 11 ساعة”.

التوأم ملتصقان في أسفل الصدر والبطن

وأضاف أن التوأم ملتصقان في أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد، القنوات الصفراوية، الأمعاء، موضحًا أن العملية بدأ التخطيط لها منذ وصول التوأم إلى المملكة في سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن الفريق الطبي قام خلال الشهور الثلاث الماضي بإجراء الفحوصات الدقيقة، بينما قام فريق جراحة التجميل بزرع ممدات للجلد، لزيادة حجم الجلد، لتغطية الفراغ تحت الفصل.

العملية على 6 مراحل

وأوضح الربيعة، أن الفريق الطبي قرر اليوم إجراء العملية التي ستجرى على 6 مراحل، خلال عملية تستغرف 11 ساعة، يتوقع أن تمر بإذن الله بالنجاح.

وذكر أن “هناك مراحل حساسية خلال عملية الفصل تتعلق بفصل الكبد وبالأخص القنوات الصفراوية، نظرًا لصغر حجمها ودقتها، لكننا بإذن الله متفائلون بالنجاح”.

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