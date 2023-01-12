أهم 3 نصائح لمرضى الصدفية في فصل الشتاء

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يعاني مرضى الصدفية بشكل أكبر في فصل الشتاء، بسبب برودة الطقس وانخفاض الرطوبة، مما يفرض عليهم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع تفاقم الحالة خلال الأيام الباردة.

ما هي الصدفية؟

الصدفية هي مرض مزمن يصيب 12 مليون شخص حول العالم من خلال عمل الجهاز المناعي المفرط على تسريع نمو خلايا الجلد؟

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مضاعفاتها

قد تحدث مضاعفات منها التهاب المفاصل والذي يصيب من 10 في المئة إلى 30 في المئة من المرضى.

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وقدمت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح لمرضى الصدفية في فصل الشتاء في “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر”، على النحو التالي:

1-تجنب الأجواء الباردة والجافة

2-الحرص على الترطيب المستمر للجلد.

3-اتباع نمط حياة صحي متكامل من غذاء ورياضة ووزن مثالي.

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