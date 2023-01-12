الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مؤتمر التعدين الدولي يناقش الشراكة في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات
10 مليارات ريال قروض “التنمية الصناعي” منذ انطلاق الرؤية (فيديو)
أهم 3 نصائح لمرضى الصدفية في فصل الشتاء
مشاهد جوية.. آخر نقطة وصل إليها وادي الرمة وهو يصب في النقر بالثويرات
إذا كان وجهك يبدو أكبر من عمرك الحقيقي.. فأنت عرضة لهذه الأمراض!
وقف تعظيم الوحيين بالمدينة ينظّم مسابقة “حفظ القرآن” لمنسوبي الجهات الحكومية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مشاهد جوية.. آخر نقطة وصل إليها وادي الرمة وهو يصب في النقر بالثويرات

مشاهد جوية.. آخر نقطة وصل إليها وادي الرمة وهو يصب في النقر بالثويرات

مشاهد جوية.. آخر نقطة وصل إليها وادي الرمة وهو يصب في النقر بالثويرات
١١:٢٥:٢٨ ص، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بعدما تكونت بحيرات جارية وأمواج جراء سيول وادي الرمة ناحية رياض الخبراء، ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، وصل الوادي لآخر نقطة له.

وادي الرمة يصب في النقر بالثويرات

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية توضح آخر نقطة وصل إليها وادي الرمة وهو يصب في النقر بنفود الثويرات وبعدها عاد لمجراه الأساسي.

فيما جرت سيول وادي الرمة ناحية رياض الخبراء حتى كونت بحيرات جارية وسط أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

“الدفاع المدني” يطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها، وأهمية الالتزام بالتعليمات واتخاذ التدابير والاحتياطات.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. السيول تجري أنهارًا في وادي الرمة وحفر الباطن

«الزعاق» يكشف معلومات لأول مرة عن «وادي الرمة»

نتيجة الأمطار.. شاهد بحيرات جارية وأمواج سيول وادي الرمة ناحية رياض الخبراء

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الدفاع المدني الطقس وادي الرمة

مواد ذات صلة

المزيد
إيقاف أنشطة نوادي الطيران الرياضي بالمملكة

إيقاف أنشطة نوادي الطيران الرياضي بالمملكة

٠٦:١٣ م، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠١٧
الرياض ومكة في الصدارة.. «العمل» تباشر 2283 بلاغاً عبر تطبيق «معاً للرصد»

الرياض ومكة في الصدارة.. «العمل» تباشر 2283 بلاغاً عبر تطبيق «معاً للرصد»

٠٤:٠٦ م، السبت، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦
ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

٠١:١٩ م، الأحد، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٤
اليمن.. قتلى وجرحى من المدنيين في هجوم الحوثيين على “حماية الرئاسة”

اليمن.. قتلى وجرحى من المدنيين في هجوم الحوثيين على “حماية الرئاسة”

١٠:٤٠ ص، الأثنين، ١٩ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *