مشاهد جوية.. آخر نقطة وصل إليها وادي الرمة وهو يصب في النقر بالثويرات

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بعدما تكونت بحيرات جارية وأمواج جراء سيول وادي الرمة ناحية رياض الخبراء، ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، وصل الوادي لآخر نقطة له.

وادي الرمة يصب في النقر بالثويرات

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية توضح آخر نقطة وصل إليها وادي الرمة وهو يصب في النقر بنفود الثويرات وبعدها عاد لمجراه الأساسي.

فيما جرت سيول وادي الرمة ناحية رياض الخبراء حتى كونت بحيرات جارية وسط أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

“الدفاع المدني” يطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها، وأهمية الالتزام بالتعليمات واتخاذ التدابير والاحتياطات.

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