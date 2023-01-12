10 مليارات ريال قروض “التنمية الصناعي” منذ انطلاق الرؤية (فيديو)

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قال الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي، إنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وصل حجم التمويل إلى 10 مليارات ريال كقروض، والهدف الحالي هو زيادة قيمة التصنيع بقيمة 5 مليارات ريال.

وأوضح في كلمته خلال “مؤتمر التعدين الدولي” المنعقد بالرياض، أن الصندوق يلعب دورًا كبيرًا في تمويل العديد من القطاعات وفي مقدمتها التعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية.

انطلاق المؤتمر أمس برعاية خادم الحرمين

وانطلق المؤتمر أمس برعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف انطلاق مؤتمر التعدين الدولي بمشاركة 200 متحدث و2000 ممثل من 130 دولة.

مؤتمر التعدين يستمر لمدة يومين

وأكد الخريف أن التعدين يأخذ خطوة للأمام عن طريق جودة الموضوعات المطروحة بالمؤتمر، وأن جميع الشركاء والأطراف المعنية راغبين بأن يكونوا جزءًا من هذه المبادرة من خلال النسخة الثانية من منتدى مستقبل المعادن الذي يستمر لمدة يومين.

خريطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة

وأضاف خلال كلمة افتتاحية، أن المؤتمر يبحث تطوير خريطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة، حيث يشهد المؤتمر مشاركة ممثلي الحكومات في الصناعة وقادة الاستثمار والتكنولوجيا والمثقفين والمجتمع المدني.

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