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وقف تعظيم الوحيين بالمدينة ينظّم مسابقة “حفظ القرآن” لمنسوبي الجهات الحكومية

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وقف تعظيم الوحيين بالمدينة ينظّم مسابقة “حفظ القرآن” لمنسوبي الجهات الحكومية

وقف تعظيم الوحيين بالمدينة ينظّم مسابقة “حفظ القرآن” لمنسوبي الجهات الحكومية

وقف تعظيم الوحيين بالمدينة ينظّم مسابقة “حفظ القرآن” لمنسوبي الجهات الحكومية
١١:١١:٤٣ ص، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، أنه ينظم مسابقة “حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة” في دورتها التاسعة هذا العام.

استقبال بيانات المتقدمين عبر موقعه الإلكتروني

وأوضح أن استقبال بيانات المتقدمين عبر موقعه الإلكتروني، يستمر للمشاركة في المسابقة التي تقام تصفياتها الأولية والنهائية خلال شهر شوال المقبل, بالتعاون مع وكالة شؤون المسجد النبوي, والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.

المسابقة تهدف إلى تعظيم كتاب الله تعالى

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تعظيم كتاب الله تعالى لدى أفراد المجتمع, وربطهم بكتاب الله قولاً وتدبراً وعملاً, واستثمار أوقات الموظفين والموظفات بما يعود عليهم بالنفع والخير، مشيرًا إلى أن فروع المسابقة تشمل:

1 –  حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير.

2 – حفظ 15 جزءا مع التفسير.

3 – حفظ 10 أجزاء مع التفسير.

4 – حفظ 5 أجزاء مع التفسير.

في الوقت نفسه، دعا وقف تعظيم الوحيين، المتقدمين إلى زيارة موقعه الإلكتروني للتقديم, والاطلاع على شروط الالتحاق بالمسابقة.

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الكلمات الدلالية:
الجهات الحكومية المدينة المنورة مسابقة حفظ القرآن الكريم وقف تعظيم الوحيين

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