الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مؤتمر التعدين الدولي يناقش الشراكة في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات
10 مليارات ريال قروض “التنمية الصناعي” منذ انطلاق الرؤية (فيديو)
أهم 3 نصائح لمرضى الصدفية في فصل الشتاء
مشاهد جوية.. آخر نقطة وصل إليها وادي الرمة وهو يصب في النقر بالثويرات
إذا كان وجهك يبدو أكبر من عمرك الحقيقي.. فأنت عرضة لهذه الأمراض!
وقف تعظيم الوحيين بالمدينة ينظّم مسابقة “حفظ القرآن” لمنسوبي الجهات الحكومية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بحضور مسؤولين.. هيئة الحكومة الرقمية تستعرض توجهاتها لنظام التصميم الموحد

بحضور مسؤولين.. هيئة الحكومة الرقمية تستعرض توجهاتها لنظام التصميم الموحد

بحضور مسؤولين.. هيئة الحكومة الرقمية تستعرض توجهاتها لنظام التصميم الموحد
١١:٠٠:٤٩ ص، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

بحضور عدد من مسؤولي القطاع الخاص والمختصين في الشركات التقنية، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، أنها استعرضت توجه الحكومة الرقمية لنظام التصميم الموحد للمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية.

أهم أهداف نظام التصميم الموحد

وأوضحت أن ذلك تم خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض، حيث أكدت هيئة الحكومة الرقمية، أن الورشة تهدف إلى:

1 – تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام.

2 – تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة.

3 – سبل تشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة وتحقيق التكامل بينها.

4 – تقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بطاقات الحج الذكية

يأتي هذا في الوقت الذي شهد فيه مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، بجدة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة، مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف الإسهام في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يرفع جودة الخدمات، ويساعد في إثراء تجربتهم الدينية لأداء نسكهم بطمأنينة ويسر.

تيسير وصول الحجاج والمعتمرين

الاتفاقية تأتي بهدف تحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، من خلال تيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإيجاد الحلول والخيارات الإلكترونية التي تُسهم في تسهيل إجراءاتهم.

تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكي

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكي الهادفة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وهي عبارة عن بطاقة مجانية ذكية وآمنة بلا تلامس تتضمن جميع المعلومات الشخصية والسكنية والمعلومات الصحية لحاملها مرتبطة بتطبيق الحج، وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ المشروع ومتطلباته.

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية.. المسميات ورابط التقديم

«هيئة الحكومة الرقمية»: إطلاق مؤشرين إضافيين في عام 2023 (فيديو)

إشادة دولية باستراتيجية التحول الرقمي وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية عرفة الرياض نظام التصميم الموحد هيئة الحكومة الرقمية ورشة عمل

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل» تتوعد: إجراءات رادعة ضد أي مخالف بعد تداول فيديو «حارس الأمن»

«العمل» تتوعد: إجراءات رادعة ضد أي مخالف بعد تداول فيديو «حارس الأمن»

١١:٥٣ ص، السبت، ١٥ يوليو ٢٠١٧
ردود فعل واسعة حول تصريحات وزير الإسكان عن نسبة تملك المواطنين للمنازل

ردود فعل واسعة حول تصريحات وزير الإسكان عن نسبة تملك المواطنين للمنازل

٠٣:٤٨ م، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
«هيئة المنشآت» تعتزم صياغة أنظمة تكفل تملك الأجانب للمشروعات

«هيئة المنشآت» تعتزم صياغة أنظمة تكفل تملك الأجانب للمشروعات

١١:٢٧ ص، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠١٧
«النيابة» تنهي التحقيقات مع مواطنَيْن متهمَيْن بالتجسس لصالح إيران

«النيابة» تنهي التحقيقات مع مواطنَيْن متهمَيْن بالتجسس لصالح إيران

٠٧:٥٩ ص، الأثنين، ١٧ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *