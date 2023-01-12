بحضور مسؤولين.. هيئة الحكومة الرقمية تستعرض توجهاتها لنظام التصميم الموحد

تواصل – واس:

بحضور عدد من مسؤولي القطاع الخاص والمختصين في الشركات التقنية، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، أنها استعرضت توجه الحكومة الرقمية لنظام التصميم الموحد للمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية.

أهم أهداف نظام التصميم الموحد

وأوضحت أن ذلك تم خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض، حيث أكدت هيئة الحكومة الرقمية، أن الورشة تهدف إلى:

1 – تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام.

2 – تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة.

3 – سبل تشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة وتحقيق التكامل بينها.

4 – تقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بطاقات الحج الذكية

يأتي هذا في الوقت الذي شهد فيه مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، بجدة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة، مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف الإسهام في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يرفع جودة الخدمات، ويساعد في إثراء تجربتهم الدينية لأداء نسكهم بطمأنينة ويسر.

تيسير وصول الحجاج والمعتمرين

الاتفاقية تأتي بهدف تحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، من خلال تيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإيجاد الحلول والخيارات الإلكترونية التي تُسهم في تسهيل إجراءاتهم.

تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكي

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكي الهادفة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وهي عبارة عن بطاقة مجانية ذكية وآمنة بلا تلامس تتضمن جميع المعلومات الشخصية والسكنية والمعلومات الصحية لحاملها مرتبطة بتطبيق الحج، وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ المشروع ومتطلباته.

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