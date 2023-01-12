50 % بالشهر الأول.. وفاة 5 ملايين طفل حول العالم في 2021 قبل سن الخامسة

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كشف تقرير أممي عن وفاة أكثر من 5 ملايين طفل حول العالم في 2021 قبل بلوغهم سن الخامسة على الرغم من التقدم الطبي الكبير.

وأكد التقرير الذي أعدته “مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال”، والتي تضم خصوصًا اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، على أن هناك “تفاوتات هائلة” في معدلات وفيات الأطفال تبعا للمناطق والدول التي يولدون فيها.

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أهم 4 أسباب للوفاة

وذكر التقرير أهم أسباب الوفاة والتي لخصها في:

– 50% من هذه الوفيات (2.3 مليون وفاة) حدثت قبل أن يتم الطفل شهره الأول، لأسباب تتعلق بالولادة المبكرة أو مضاعفات متعلقة بالولادة.

– كشف التقرير أن السبب الرئيس الثاني في وفيات الأطفال بعد الشهر الأول هو الأمراض المعدية، بما في ذلك الالتهابات الرئوية والإسهال والملاريا.

– كان يمكن تجنب عدد كبير من هذه الوفيات لو توفرت رعاية أفضل عند الولادة، وتأمنت المكملات الغذائية اللازمة، وأتيح لهؤلاء الأطفال تلقي اللقاحات الضرورية، وكانت هناك بيئة آمنة لناحية الصرف الصحّي خصوصا”.

– لم يتلق نحو مليوني طفل إضافي اللقاحات الأساسية في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بسبب جائحة كوفيد-19، أي 6 ملايين طفل مقارنة بعام 2019.

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بعض المؤشرات الإيجابية

نوه التقرير ببعض المؤشرات الإيجابية، ومنها: انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50% منذ عام 2000، كما انخفض في الفترة نفسها بنسبة 35% عدد الأطفال الذين يولدون أمواتا.

وحذر التقرير من عدم استطاعة 54 دولة تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلّق بوفيات الأطفال دون سن الخامسة منذ 2010″.

كما توقع وفاة ما يقرب من 59 مليون طفل وشاب قبل عام 2030، وفقدان ما يقرب من 16 مليون طفل بسبب الإملاص (ولادة الطفل ميتا)، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية”.

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