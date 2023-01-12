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حريق هائل في مصنع للكيميائيات بولاية إلينوي الأمريكية (فيديو)
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حريق هائل في مصنع للكيميائيات بولاية إلينوي الأمريكية (فيديو)

حريق هائل في مصنع للكيميائيات بولاية إلينوي الأمريكية (فيديو)

حريق هائل في مصنع للكيميائيات بولاية إلينوي الأمريكية (فيديو)
٠٣:٠١:٢٠ ص، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق هائل في مصنع كاروس للكيماويات في مقاطعة لاسال بولاية إلينوي الأمريكية، أمس الأربعاء.

وتسبب الحريق في انفجار وتصاعد الدخان الأسود في الهواء كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

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وأفادت صحيفة نيوز تريبيون أن هناك تقارير عن سماع دوي انفجار في المصنع وتم إجلاء العمال المصنع.

وأكدت السلطات المحلية أنه لا توجد حاجة لإخلاء السكان في المنطقة المحيطة بالمصنع.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا حريق مصنع للكيميائيات ولاية إلينوي ولاية إلينوي الأمريكية

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