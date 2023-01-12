حريق هائل في مصنع للكيميائيات بولاية إلينوي الأمريكية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق هائل في مصنع كاروس للكيماويات في مقاطعة لاسال بولاية إلينوي الأمريكية، أمس الأربعاء.

وتسبب الحريق في انفجار وتصاعد الدخان الأسود في الهواء كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

اقرأ أيضا:

«التجارة» تستدعي 1660 مركبة هيونداي لاحتمال نشوب حريق

«الدفاع المدني»: إخماد حريق في مركبة بمدينة عفيف (صور)

وأفادت صحيفة نيوز تريبيون أن هناك تقارير عن سماع دوي انفجار في المصنع وتم إجلاء العمال المصنع.

وأكدت السلطات المحلية أنه لا توجد حاجة لإخلاء السكان في المنطقة المحيطة بالمصنع.

اقرأ أيضا:

«التجارة» تعلن استدعاء 2264 سيارة «كيا سبورتاج» لخطر نشوب حريق

الثاني من نوعه.. حريق يقضي على أسرة باكستانية من 5 أفراد بالأردن