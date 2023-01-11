تسبب الاكتئاب.. دراسة تكشف الآثار السلبية لمشاهدة التلفزيون

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كشفت دارسة حديثة عن الآثار السلبية والأضرار الصحية لمشاهدة التلفزيون، مؤكدة أن من أخطر هذه الأضرار “الاكتئاب”.

وأوضحت الدراسة أن كل ساعة يقضيها الشخص في مشاهدة التلفزيون يومياً تزيد خطر إصابته بالاكتئاب بنسبة 5%، وفقا لصحيفة “التلغراف” البريطانية.

وتطرق الباحثون في الدراسة لبيانات 16 دراسة سابقة شملت ما يقرب من 250 ألف مشارك، تمت دراسة عادات مشاهدتهم للتلفزيون يومياً، ومدى معاناتهم من المشكلات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية.

وتوصل فريق البحث في الدراسة، إلى أن خطر إصابة الشخص بالاكتئاب يزداد بنسبة 5% لكل ساعة من مشاهدة التلفزيون يومياً في المتوسط.

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وقال مؤلفو الدراسة، التابعون لجامعة فودان في الصين: “لقد لاحظنا ارتباطاً خطيراً بين مشاهدة التلفزيون والاكتئاب.. على حد علمنا، هذا هو أول تحليل يبحث في العلاقة بين عدد ساعات مشاهدة التلفزيون يومياً والإصابة بالاكتئاب”.

وخلص الباحثون في الدراسة لى أن هذا الاكتئاب قد يعود إلى فكرة جلوس الأشخاص فترة طويلة لمشاهدة التلفزيون، مشيرين إلى أن نمط الحياة الخامل يزيد مخاطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية.

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