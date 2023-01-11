في وضح النهار.. عمليات السطو والاختطاف تنتقل من بريطانيا لفرنسا (فيديو)

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وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام قيام 4 أشخاص مسلحين ببنادق يخطفون شابا في وضح النهار شرق العاصمة باريس.

ويظهر الفيديو مقاومة الشاب للمسلحين بكل قوة لكن دون جدوى حتى أدخلوه صندوق السيارة.

ومرّ أكثر من يومين على الحادثة ورغم التحقيقات وأقوال الشهود إلا أن الشرطة لم تجد لهم أثرا، والضحية لا يزال مختطفا.

وجمعت الشرطة عدة مكالمات وشهادات، حيث تم العثور على هاتف محمول في مكان الاختطاف.

يأتي هذا بالتزامن مع عمليات سطو في بريطانيا والتي انتشرت بشكل واسع في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت شرطة منطقة Sussex البريطانية، قد أعلنت أنها تبحث عن 3 لصوص شبان، سرقوا أجهزة وهواتف محمولة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه استرليني، من متجر بالمنطقة الواقعة جنوب شرقي بريطانيا.

وظهرت وجوه اللصوص الثلاثة، بوضوح، في كاميرات المراقبة المثبتة داخل المتجر، فيما جرت السرقة في وضح النهار، حيث دخل الشبان الثلاثة إلى المتجر، وبدوا كأنهم يتسوقون، أو يبحثون عن منتج بعينه، وفجأة بدأوا في جذب هواتف محمولة وأجهزة من أماكن عرضها، وأسرعوا بالفرار

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وأظهر مقطع فيديو متداول حديثا، عبر حسابات “تويتر”، الشبان الثلاثة وهم يركضون للهرب من المكان، حتى وصلوا إلى الشارع.

وألقت السلطات البريطانية، في نوفمبر الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة تخصصت بالسطو على منازل المشاهير، في عملية وصفتها وسائل إعلام بأنها أكبر عملية سرقة محلية منظمة في هذا البلد.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” اليوم عن صحيفة “ميترو” البريطانية، تأكيدها أن عمليات السرقة تمت على مدار 13 يوما فقط.

عمليات السطو مستمرة في وضح النهار ببريطانيا (فيديو)