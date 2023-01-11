توقعات بحالة ممطرة على معظم مناطق المملكة.. بدءًا من اليوم

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز حالة ممطرة على معظم المناطق بدءا من اليوم الخميس.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من الخميس 1444/6/19هـ حالة ممطرة- إن شاء الله، يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية”.

وأضاف الحصيني: “من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع فرصة سيول وحبات برد”.

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وتابع الحصيني “هي الحالة الممطرة العاشرة لموسم 1444هـ ، ونطاق تأثيرها على أجزاء مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والجوف والشمالية وحائل والمدينة وتبوك”.

في سياق متصل توقع “موقع طقس العرب”، حالة ماطرة جديدة تبدأ على المملكة اعتباراً من الخميس و يتسع تأثيرها الأسبوع القادم.

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