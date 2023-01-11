الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أكثر من مليار وجبة.. إكسبو الحج يناقش تطوير خدمات التغذية والإعاشة
50 % بالشهر الأول.. وفاة 5 ملايين طفل حول العالم في 2021 قبل سن الخامسة
حريق هائل في مصنع للكيميائيات بولاية إلينوي الأمريكية (فيديو)
تسبب الاكتئاب.. دراسة تكشف الآثار السلبية لمشاهدة التلفزيون
توقعات بحالة ممطرة على معظم مناطق المملكة.. بدءًا من اليوم
في وضح النهار.. عمليات السطو والاختطاف تنتقل من بريطانيا لفرنسا (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توقعات بحالة ممطرة على معظم مناطق المملكة.. بدءًا من اليوم

توقعات بحالة ممطرة على معظم مناطق المملكة.. بدءًا من اليوم

توقعات بحالة ممطرة على معظم مناطق المملكة.. بدءًا من اليوم
٠٢:٤١:٠٠ ص، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز حالة ممطرة على معظم المناطق بدءا من اليوم الخميس.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من الخميس 1444/6/19هـ حالة ممطرة- إن شاء الله، يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية”.

وأضاف الحصيني: “من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع فرصة سيول وحبات برد”.

اقرأ أيضا:

شاهد.. سماء غائمة وأجواء تبشر بهطول أمطار في جدة

وتابع الحصيني “هي الحالة الممطرة العاشرة لموسم 1444هـ ، ونطاق تأثيرها على أجزاء مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والجوف والشمالية وحائل والمدينة وتبوك”.

في سياق متصل توقع “موقع طقس العرب”، حالة ماطرة جديدة تبدأ على المملكة اعتباراً من الخميس و يتسع تأثيرها الأسبوع القادم.

اقرأ أيضا:

نتيجة الأمطار.. شاهد بحيرات جارية وأمواج سيول وادي الرمة ناحية رياض الخبراء

الكلمات الدلالية:
أمطار الأمطار حالة مطرية عبدالعزيز الحصيني

مواد ذات صلة

المزيد
«ادعولنا نوصل الرياض بالسلامة».. وفاة مشهور «سناب شات» محمد الشمري تتصدر الترند

«ادعولنا نوصل الرياض بالسلامة».. وفاة مشهور «سناب شات» محمد الشمري تتصدر الترند

١٢:٣٨ ص، الجمعة، ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
«حساب المواطن» يوضح سبب خفض الدعم المقدم لأحد المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح سبب خفض الدعم المقدم لأحد المستفيدين

٠٢:٢٠ م، السبت، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
إمارة القصيم تكشف حقيقة فيديو الشاب مشتكي خاله

إمارة القصيم تكشف حقيقة فيديو الشاب مشتكي خاله

٠٤:٠٩ م، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٥
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الانحراف في الوظيفة العامة أو الشخصية هو فساد

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الانحراف في الوظيفة العامة أو الشخصية هو فساد

٠١:٠٣ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *