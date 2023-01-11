“شحنة يورانيوم قاتلة”.. كشف عملية تخريبية لإيران  في دولة أوربية

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صادرت السلطات البريطانية في مطار هيثرو، شحنة “قاتلة”، كانت في طريقها لمواطنين إيرانيين مقيمين في المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، فإن إرسال الشحنة جاء بعد أيام من تسريبات لمسؤولين بريطانيين بشأن عزم المملكة المتحدة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأضافت أن ضبط تلك الشحنة أثار مخاوف من أن يكون ذلك جزءًا من مؤامرة لبناء قنبلة قذرة أو عملية اغتيال في بريطانيا.

وأوضحت أن إيران تمتلك شبكة واسعة من الخلايا الإرهابية النائمة التي يعتقد بضلوعها في تنفيذ تفجيرات وعمليات قتل وحتى مؤامرات لقتل نواب بريطانيين.

كما نوهت الصحيفة إلى أن العمليات الدموية المرتبطة بإيران وصلت إلى عمق أوروبا والولايات المتحدة، وأنها تعمل بأوامر من رأس السلطة في طهران.

فيما حذر نشطاء المعارضة من تحول السياسيين الغربيين إلى أهداف متزايدة للنظام الإيراني، متهمين الغرب بـ”الضعف”، لأنه لم يبذل ما يكفي من الجهد لوقف ممارسان نظام إيران القمعي.

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