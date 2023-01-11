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بلغت 400 مليون مستخدم.. تويتر يقر بعلمه عن بيع بيانات مشتركين

بلغت 400 مليون مستخدم.. تويتر يقر بعلمه عن بيع بيانات مشتركين

بلغت 400 مليون مستخدم.. تويتر يقر بعلمه عن بيع بيانات مشتركين
٠١:٤٤:٥٥ ص، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف موقع “تويتر” أمس الأربعاء، أنه كان على علم بتقارير أفادت ببيع بيانات المشتركين بالمنصة.

وبحسب بيان نشره على صفحة “الخصوصية” في موقعه أوضح أن عمليات بيع بيانات المغردين تمت عبر الإنترنت.

كما خلص تحقيق داخلي أجراه الموقع أنه ما من دليل على أن البيانات التي بيعت على الإنترنت نتيجة استغلال ضعف الأنظمة الإلكترونية.

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وفي التفاصيل أيضا فإن البيانات المباعة كانت جزءا من بيانات متاحة للعامة أصلا، عبر مصادر متعددة في الإنترنت.

ونوه أيضا إلى تقرير إخباري نشر في ديسمبر من العام الماضي أظهر أن شخصا ما تمكن من الوصول إلى بيانات 400 مليون مستخدم، بما يشمل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، وذلك وفقا للثغرة الأمنية التي جرى اكتشافها في مطلع ذلك العام.

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الكلمات الدلالية:
أرقام الهواتف بيانات المستخدمين بيع البيانات تويتر منصة تويتر موقع تويتر

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