الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أكثر من مليار وجبة.. إكسبو الحج يناقش تطوير خدمات التغذية والإعاشة
50 % بالشهر الأول.. وفاة 5 ملايين طفل حول العالم في 2021 قبل سن الخامسة
حريق هائل في مصنع للكيميائيات بولاية إلينوي الأمريكية (فيديو)
تسبب الاكتئاب.. دراسة تكشف الآثار السلبية لمشاهدة التلفزيون
توقعات بحالة ممطرة على معظم مناطق المملكة.. بدءًا من اليوم
في وضح النهار.. عمليات السطو والاختطاف تنتقل من بريطانيا لفرنسا (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استشاري: 5 عوامل تسبب حصوات المرارة

استشاري: 5 عوامل تسبب حصوات المرارة

استشاري: 5 عوامل تسبب حصوات المرارة
٠١:٥٩:٥٤ ص، الخميس، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حدد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية الرياض بعض أسباب تكون حصوات المرارة.

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”، إن عوامل الخطورة في تكون حصوات المرارة متعددة، أبرزها:

أسباب حصوات المرارة

– السمنة

– إنقاص الوزن بسرعة

– تناول طعام عالي الدهون

– اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

– الإصابة ببعض أمراض الدم

اقرأ أيضا:

استشاري يوضح العلاقة بين الدهون الثلاثية وحصوات المرارة

الدهون الثلاثية وحصوات المرارة

وفي وقت سابق، أوضح د. عبدالله الذيابي العلاقة بين الدهون الثلاثية وحصوات المرارة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ارتفاع الدهون الثلاثية يزيد إحتمالية تكون الحصوات في المرارة”.

وأضاف الذيابي في تغريدة أخرى “إن عصارة المرارة قد تسبب إسهال مزمن بعد استئصال المرارة أو استئصال الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة”.

اقرأ أيضا:

ألم المرارة الناتج من الحصوات أو الالتهابات أين يشعر به المصاب؟ استشاري يجيب

الكلمات الدلالية:
أمراض المرارة المرارة حصوات المرارة عبدالله الذيابي

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال

الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال

١٢:٥٥ ص، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠٢٢
شرطة الرياض تطيح بعصابة «انتزعت» صرّافاً آليّاً.. وتحبط 11 جريمة (صور)

شرطة الرياض تطيح بعصابة «انتزعت» صرّافاً آليّاً.. وتحبط 11 جريمة (صور)

٠٢:٤٤ م، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠١٦
«قوات التحالف» تنقذ سفينة ركاب إمارتية بعد استهدافها من ميشليات الحوثي

«قوات التحالف» تنقذ سفينة ركاب إمارتية بعد استهدافها من ميشليات الحوثي

٠٧:٢٢ ص، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٦
مجهولان يحاولان حرق أحد المساجد بفرنسا

مجهولان يحاولان حرق أحد المساجد بفرنسا

١٠:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *