وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة للعمل في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير مشروع.
- شريك تجاريHR.
- أخصائي علاج وظيفي.
- أخصائي سمعيات.
- أخصائي علاج وتخاطب.
- أخصائي تربيه خاصة.
- أخصائي نفسي.
- مدير مركز همة للخدمات المساندة.
- أخصائي النطق واللغة.
- مساعد إداري.
- أخصائي علاج وظيفي.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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