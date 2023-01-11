وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة للعمل في عدة مدن

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية: