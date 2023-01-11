دولة خليجية تسجل أول إصابة بمتحور (XBB.1.5)

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أعلنت الكويت تسجيل أول حالة إصابة بمتحور (XBB.1.5)، في البلاد كأول دولة خليجية تعلن وصول المتحور إليها.

وأكدت وزارة الصحة في الكويت أنه في إطار متابعة الوضع الوبائي، وجهود الفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس كورونا، فقد أظهرت الفحوصات الجينية في الوزارة رصد متحور (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من فيروس “كوفيد 19”.

وشددت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي على أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقراراً، مجددة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقاً للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن ظهور مثل تلك التحورات يُعد أمراً متوقعاً ولا يدعو إلى القلق.

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ونصحت الوزارة بأهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي.