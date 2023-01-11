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الملك فهد الطبية تكشف أعراض التراخوما وكيفية العلاج منها
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الملك فهد الطبية تكشف أعراض التراخوما وكيفية العلاج منها

الملك فهد الطبية تكشف أعراض التراخوما وكيفية العلاج منها

الملك فهد الطبية تكشف أعراض التراخوما وكيفية العلاج منها
٠٦:٠٨:١٢ م، الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير :

حذرت مدينة الملك فهد الطبية، من عدوى بكتيريا التراخوما التي تصيب العين، مشيرة إلى أنها مُعدية تنتقل عن طريق ملامسة العينين والجفون وإفرازات الأنف والحلق، مشيرةً إلى أنها قد تنتقل بطريقة غير مباشرة مثل استعمال المناديل المحملة بالعدوى.

وذكرت – حسب إنفوجراف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن الأعراض تشمل:
1- تهيج العينين والجفون.
2- انتفاخ الجفن.
3- ألم العين.
4- إفرازات العينين.
5- حساسية الضوء.

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وأضافت مدينة الملك فهد الطبية أن إجراءات الوقاية تشمل “غسل الوجه واليدين باستمرار، عدم لمس العين، مكافحة الذباب، التخلص من النفايات، والتحسينات البيئية”.

وكشفت أن العلاج يتضمن المضادات الحيوية “في المراحل المبكرة”، والجراحة “في الحالات المتقدمة”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التراخوما صحة مدينة الملك فهد الطبية

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