كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. شروط التسجيل والأهلية وقيمة وموعد صرف الدعم وآلية التواصل

تواصل – فريق التحرير:

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن، وآلية وطريقة التسجيل لجميع الفئات، ومواعيد صرف الدعم شهرياً، حيث تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها كل ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن.

شروط حساب المواطن في التالي:

– ان تكون سعودي الجنسية، فالخدمة من الأساس للمواطن صاحب الأرض.

– أن تكون مقيم داخل حدود المملكة مع شرط أن تكون حرًا لا سجين أو تقيم في إحدى مراكز الإيواء الحكومية التابعة.

– أن تكون بياناتك سليمة مكتملة الأوصاف دون أىأخطاء أو محاولة غش أو خداع.

هذه هي الشروط العامة للتسجيل في حساب المواطن، لكن هل هناك شروط إضافية تختلف من الأعزب عن العائلة؟ بالطبع .

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شروط حساب المواطن للنساء

بجانب الشروط الأساسية للتسجيل في حساب المواطن فإنه يضاف عليها للنساء النقاط التالي ذكرها:

– ألا يقل عمرها عن 18 عام.

– تقديم أوراق تثبت استقلالها بنفسها.

شروط التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة

حسب ما حدتته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فإنه يحق للسيدة المتزوجة التسجيل في حساب المواطن لكن وفق بعض الشروط بجانب العامة والاساسية منها مثل :

– ان يكون زوجها هجرها سابقًا.

– من الممكن ان تقدم الزوجة المتزوجة من رجل غير سعودي الجنسية.

– من الممكن للزوجة المتزوجة من رجل سجين التقديم علي البرنامج.

– اذا كان الزوج فاقد للاهلية.

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شروط حساب المواطن للأعزب

يستطيع الأعزب أن يسجل بكل سهولة في حساب المواطن لكن وجب توفر بعض الشروط المهمة فيه مثل:

– ألا يقل سنه عن 24 عام.

– أن يكون مرتب الفرد العازب لا يزيد عن 6 آلاف ريال سعودي.

شروط التسجيل في حساب المواطن للأرملة

تستطيع الأرملة التسجيل في حساب المواطن إذا توافر فيها الشروط التالية بجانب المعايير العامة:

– أن يكون عمرها لا يقل عن 30 عام.

– تقديم إثبات استقلال المسكن، حتى تتأكد السلطات المسئولة عن حساب المواطن أن الأرملة لا تسكن في بيت أهلها وأنها بالفعل تستحق الدعم،

حيث لا بد عليها من تقديم عقد تملك أو إيجار للبيت التي تقيم وتسكن فيه.

شروط حساب المواطن للمتزوج حديثًا

يمكن للمتزوج حديث بكل تأكيد التقديم والتسجيل في حساب المواطن إذا توافرت فيه الشروط والمعايير التالية بجانب المعايير العامة المذكورة مسبقًا من الجنسية السعودية والإقامة في المملكة

– أن يكون دخل الأسرة متوافق مع الحد الادني المسموح بيه للاستحقاق.

– أن تكون البيانات المقدمه صحيحة 100 % لا يوجد بها أي خطأ.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل

يستطيع الفرد المستقل التسجيل في حساب المواطن إذا توافرت فيه المتطلبات التالية:

– الشروط العامة من الجنسية السعودية والإقامة داخل حدود المملكة.

– أن يسكن في بيت منفصل مستقل.

– أن يقدم إثبات أنه يقيم في بيت مستقل مثل عقد الإيجار أو فاتورة كهرباء باسمه.

أن يكون الفرد تابعًا لأسرة تستفيد من الدعم المقدم من حساب المواطن.

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن

ليكون الوضع عادلًا بين الجميع، حددت حكومة المملكة، فئات المواطنين المستحقين للدعم والمرشحين للتسجيل في حساب المواطن وهما كالتالي ذكرهم :

– الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 20160 ريال .

– دعم 100 % للمواطنين اصحاب الدخل المنخفض الذي يصل مرتبهم الشهري من 0 : 11999 ريال .

– دعم 75 % للمواطنين اصحاب الدخل المتوسط الذي يصل مرتبهم الشهري من 12000 : 15299 ريال .

– دعم 50 % للمواطنين اصحاب الدخل فوق المتوسط الذي يصل مرتبهم الشهري من 15300 : 20159 ريال .

الفرق بين الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن

ما معنى الأهلية وما معنى الاستحقاق في حساب المواطن؟ قد يري الكثير أن المصطلحين مرادفان لبعضها البعض، لكن الفرق كبير، فالأهلية هي الشروط الأساسية التي تؤهلك للانضمام والتسجيل في حساب المواطن لكن الاستحقاق هي المعايير التي سيتم من خلالها احتساب الدعم الخاص بك في حساب المواطن وتختلف من مواطن لآخر.

معايير الاستحقاق في حساب المواطن

يتم احتساب الاستحقاق الفعلي في حساب المواطن حسب التالي ذكره :

– كم يبلغ عدد أفراد العائلة ؟

– كم أعمار أفراد الأسرة ؟

– كم مجموع الدخل الشهري للأسرة ؟

ولحسم الجدل والأسئلة الكثيرة التي قد تدور في بال كل مواطن سعودي فقد يسرت الحكومة كل ذلك حيث يمكنك حساب قيمة الدعم الخاصة بك عن طريق حاسبة الدعم التقديرية المتوفرة في الموقع الرسمي ca.gov.sa

وهذا مقطع فيديو يوضح معايير الاستحقاق بشكل تفصيلي ( اضغط هنا ).

حل مشكلة مؤهل وغير مستحق للدعم في حساب المواطن

تتوافر فيك الشروط العامة التي تؤهلك للانضمام إلى حساب المواطن، لكن غير مستحق للدعم! كيف ذلك؟، الأمر ليس بالخطأ بكل تأكيد، فكما وضح الحساب الرسمي لحساب المواطن ردًاعلي هذا السؤال الشائع حول مؤهل وغير مستحق للدعم بقوله إن المواطن بالتأكيد تتوافر فيه الشروط المؤهلة لكن شروط الاستحقاق غير مستوفيه فقد يكون علي سبيل المثال دخل الأسرة متجاوزا للحد الادني المحدد سابقًا، ولكن ينصح المسئولون بالدخول إلي حسابك علي الموقع الإلكتروني الرسمي والتأكد بنفسك.

كم مبلغ حساب المواطن للعائلة ؟

نأتي للسؤال المهم الذي يبحث عنه المواطن المستحق للدعم المسجل في خدمة حساب المواطن وهي مقدار المبلغ المقدم، وهنا يمكننا تقسيم مبلغ الدعم إلي التالي:

مبلغ حساب المواطن للعائلة: 720 ريال .

مبلغ حساب المواطن للفرد فوق سن 18 عاما من الأسرة: 360 ريال .

مبلغ حساب المواطن للأطفال تحت سن 18 عاما: 215 ريال .

مع العلم أن هذه المبالغ قد تتغير في أي وقت حسب السياسات المتبعة، وحتى لا تتعب نفسك تستطيع استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن من الموقع الرسمي وهي ستتولي تحديد مبلغ الدعم الخاص بك دون أي تعب.

متي ينزل مبلغ الدعم في حساب المواطن

يتم إيداع مبلغ الدعم للمستحقين في حساب المواطن بشكل شهري في يوم 10، قد يحدث بعض التأخير او التقديم في الايداع ليكون يوم 9 او 11 من الشهر الميلادي.

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صرف راتبين لفئة من المستفيدين في حساب المواطن

نعم تحدث بعض الحالات التي يصرف فيها براتبين لبعض الفئات المستفيدة من دعم حساب المواطن، ولكن الوضع ليس كما يخيل لك أنه ظلم أو محسوبية أو غير ذلك، فالحالة المذكورة هي أن بعض الفئات قد يتوقف عنهم الدعم لأي سبب من الأسباب، فيقوم المواطن بتقديم طلب اعتراض، فتقوم السلطات بدراسة الطلب بشكل جيد في مدة من 3 إلي 5 شهور، ومن بعدها إذا كان طلب الاعتراض سليمًا، يتم بدأ صرف الدعم من جديد، لكن هنا يتم صرف مبلغ الدعم للشهور الجديدة بجانب مبلغ تعويض عن الشهور السابقة التي توقف الدعم فيها عن المواطن، فتكون الحالة حينئذ تستفيد من حساب المواطن بمرتبين، والدعم السابق يسمي المبالغ المرتجعة أي المبلغ المصروف للمواطن بأثر رجعي عن الشهور السابقة.

اعتراض حساب المواطن

تستطيع تقديم اعتراض عن توقف الدعم أو عدم الأهلية في برنامج حساب المواطن بعد ظهور النتيجة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي ca.gov.sa في مدة أقصاها 90 يومًا.

التسجيل في حساب المواطن

إليك في خطوات بسيطة وسهلة طريقة التسجيل في حساب المواطن بالصور ودون أي تعقيدات تذكر.

الخطوة الأولى : الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي.https://www.ca.gov.sa

الخطوة الثانية : الضغط علي تسجيل جديد.

الخطوة الثالثة : يظهر أمامك مجموعة من الخانات حول بياناتك الشخصية من رقم بطاقة الهوية ورقم الجوال والتاريخ الهجري، تقوم بمليء كل الخانات ولا تترك أي منها فارغًا مع الضغط علي علامة صح بالتعهد في آخر الصفحة.

الخطوة الرابعة: سوف تصلك رسالة بأنه تم تأكيد تسجيلك بنجاح مع بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور علي جوالك.

الخطوة الخامسة: سيظهر لك بشكل إلزامي تغيير كلمة المرور، تأكد من إدخال كلمة قوية صعبة التخمين ولكن يسهل عليك تذكرها في أي وقت وان اللغة هي الإنجليزية في لوحة المفاتيح.

الخطوة السادسة: سيظهر أمامك الشاشة الرئيسية في برنامج حساب المواطن والتي يوجد فيها تعبئة/ استكمال الطلب وتغيير رقم الجوال وكلمة السر وملخص معلومات المستفيد، لكل كل ما يهمنا الآن هو تعبئة / استكمال الطلب.

الخطوة السابعة: سيظهر لك مجموعة من البيانات مقسمة إلى 7 مراحل، كل مرحلة ستقوم بتعبئة الخانات التي فيها وهي كالتالي :

– البيانات العامة :الحالة الاجتماعية وحالة القدرة علي العمل والحالة الصحية والمستوى التعليمي.

– بيانات العنوان :من حالة السكن والمنطقة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان البريدي وغيرها التي ستظهر أمامك.

– بيانات التابعين :هنا المقصود بها بيانات الزوجة والأولاد.

– الإفصاح عن الدخل :هي الخطوة التي تقوم فيها بإدخال بيانات دخلك الشهري والحالة الوظيفية بشكل دقيق.

– بيانات العقارات :تقوم بإضافة جميع بيانات العقارات التي تسكن فيها أو تملكها.

– بيانات الحساب البنكي :تقوم بكتابة رقم الIBAN لحسابك البنكي بشكل صحيح متبعًا الملاحظات والإرشادات المذكورة في الصفحة.

– المرحلة الأخيرة :مرحلة المراجعة حيث يتم مراجعة طلبك وهل يستوفي الشروط والمعايير للتسجيل في حساب المواطن أم لا ؟

خدمة عملاء حساب المواطن

تستطيع التواصل مع برنامج حساب المواطن عن طريق إحدى القنوات التالية:

• البوابة الإلكترونية الرسمية: من (هنا)

• رقم الخط الساخن: 19912 من الأحد إلي الخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتي تمام الساعة 10:00 مساءًا.

• حساب البرنامج علي تويتر: @citizen_care من الأحد إلي الخميس من الساعة 1:00 مساءًا حتي الساعة 11:00 مساءًا.

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