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الرئيس الأمريكي: عودة حركة الطيران وسبب حدوث العطل غير معروف حتى الآن
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الرئيس الأمريكي: عودة حركة الطيران وسبب حدوث العطل غير معروف حتى الآن

الرئيس الأمريكي: عودة حركة الطيران وسبب حدوث العطل غير معروف حتى الآن

الرئيس الأمريكي: عودة حركة الطيران وسبب حدوث العطل غير معروف حتى الآن
٠٥:٣٤:٤٥ م، الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير :

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الطائرات ستهبط بسلام، وسبب حدوث العطل الفني غير معروف حتى الآن.

وحسب إعلام أمريكي فقد عادت حركة الطيران الداخلية إلى طبيعتها مرة أخرى بعد إلغاء آلاف الرحلات.

أعلنت هيئة الطيران الأمريكي إلغاء 300 رحلة طيران وتأجيل 2500 حتى الآن.
وكانت إدارة الطيران الفدرالية، أعلنت توقفت كافة الرحلات في جميع الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أعطال بحواسيب.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، بوقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنه جاري العمل على إصلاح هذا العطل، حسب “سبوتنيك”.

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وعلى حسابها في “تويتر”، أكدت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، أن العمل جاري على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية.

وأضافت أن فرق العمل تحاول إعادة تحميل النظام الآن وأنها تجري عمليات التحقق النهائية، مشيرة على حدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الرئيس الأمريكي بايدن حركة الطيران

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