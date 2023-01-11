عصر اليوم.. شاهد تكون السحب الممطرة في سماء مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة، تكونت السحب الممطرة عصر اليوم في سماء ميقات يلملم جنوب منطقة مكة المكرمة.

سحب ممطرة فوق ميقات يلملم

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تبلدت الشماء بالغيوم والسحب الممطرة فوق ميقات يلملم جنوب مكة، وسط تقلبات الطقس وتوقعات بتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنَّ الحالة المطرية المتوقعة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً، على مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة.

انخفاض الحرارة شرق وشمال ووسط المملكة

وتوقع المركز أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة، مبينًا أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

“الدفاع المدني” يطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها، وأهمية الالتزام بالتعليمات واتخاذ التدابير والاحتياطات.

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