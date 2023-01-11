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سوق الأسهم يغلق منخفضا.. والتداولات تبلغ 4.9 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا.. والتداولات تبلغ 4.9 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا.. والتداولات تبلغ 4.9 مليار ريال
٠٤:٥٦:٢٦ م، الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع “مؤشر سوق السوق”، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.2%، مغلقا عند 10617 نقطة (- 17 نقطة) وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال، بحسب صحيفة “أرقام”.

تراجع الأهلي وكيان ومصرف الراجحي

وانخفض سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1% عند 75.70 ريال، وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”كيان السعودية” و”اتحاد اتصالات” و”بنك ساب” و”السعودي الفرنسي” و”العربي الوطني” و”مجموعة صافولا”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

ارتفاع أسهم معادن وشمس والوطنية للتعليم

في المقابل، ارتفع سهم “معادن” بنسبة 3 % عند 75.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم، وكانت الشركة قد أعلنت توقيع عدد من الاتفاقيات أمس الثلاثاء، مع عدد من الأطراف المختلفة.

كما تصدر سهم “شمس” ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 16.92 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 24 مليون سهم، فيما سجلت أسهم “الوطنية للتعليم” و”سدافكو” و”أمريكانا”، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

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