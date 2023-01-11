“الأرصاد” يتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة.

سحب رعدية على هذه المناطق

وأوضح تقرير الأرصاد أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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