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400 ألف نسخة.. مذكرات الأمير هاري أسرع الكتب مبيعًا في بريطانيا
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400 ألف نسخة.. مذكرات الأمير هاري أسرع الكتب مبيعًا في بريطانيا

400 ألف نسخة.. مذكرات الأمير هاري أسرع الكتب مبيعًا في بريطانيا

400 ألف نسخة.. مذكرات الأمير هاري أسرع الكتب مبيعًا في بريطانيا
٠٥:٣٩:٥٣ ص، الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصبحت مذكرات الأمير هاري من أسرع الكتب انتشارًا ومبيعًا في بريطانيا بسبب الفضائح التي كشفها، على الرغم من طرح الكتاب منذ أيام قليلة في الأسواق.

وأفاد ناشر مذكرات الأمير البريطاني هاري، بأن مذكراته التي تحمل عنوان (سبير) أو “الاحتياطي” باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعًا في بريطانيا بعد أن باع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية، مضيفًا إنه “تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا”.

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معلومات عن العائلة الملكية البريطانية

ومن ضمن الأسرار التي جعلت الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا هو احتواؤه على معلومات عن العائلة الملكية البريطانية.

وتوجه غالبية القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسختهم الخاصة من الكتاب، وطُرحت مذكرات الأمير هاري، التي عُرضت نسختها باللغة الإسبانية للبيع في وقت أبكر مما كان مخططا لها عن طريق الخطأ.

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مخدرات.. وقتل.. وفضائح أخرى

وتعتبر الفضائح التي كشفها الأمير البريطاني عن نفسه وعائلته هي السبب الأكبر في انتشار الكتاب في أكثر من دولة بالعالم.

وكشف الأمير هاري في مذكراته أنه تعاطى الكوكايين وغيره من المخدرات للتغلب على حزنه ونشأته بعد وفاة والدته الأميرة ديانا عندما كان في الثانية عشرة من عمره.

وأبان لأول مرة عن قتله 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته كجندي في أفغانستان، كما كشف حتى عن المرة الأولى التي مارس فيها الجنس.

ومن ضمن الأسرار التي كشف عنها الأمير هاري، خلافه مع أخيه وليام، وكيف أن أخاه طرحه أرضا أثناء خلاف محتدم بينهما، وتوسلاتهما لوالدهما الملك تشارلز ألا يتزوج كاميلا في 2005 التي أصبحت الآن زوجة الملك.

جدير بالذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان، قد تنحّيا عن مهامهما الملكية في عام 2020 وانتقلا إلى كاليفورنيا لبدء حياة جديدة.

ولم تعلق العائلة المالكة على الكتاب أو المقابلات ومن غير المرجح أن تصدر ردًا عليه.

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