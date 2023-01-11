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لأول مرة في تاريخها.. الخطوط الجوية البريطانية تعتمد الحجاب ضمن الزي الرسمي

لأول مرة في تاريخها.. الخطوط الجوية البريطانية تعتمد الحجاب ضمن الزي الرسمي

لأول مرة في تاريخها.. الخطوط الجوية البريطانية تعتمد الحجاب ضمن الزي الرسمي
٠٥:٠٩:٠٩ ص، الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في سابقة جديدة تحدث لأول مرة، قامت الخطوط الجويّة البريطانيّة باعتماد الحجاب ضمن الزي الرسمي للنساء.

وأزاحت الخطوط الجويّة البريطانيّة النّقاب عن زيّها الرسمي الجديد لأوّل مرّة منذ نحو عقدين من الزّمن، بحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الرّسمي.

وتحتوي المجموعة على بدلة مُصمّمة بحسب الطلب من ثلاث قطع للرّجال، ويمكنهم الاختيار بين السراويل العاديّة أو الضّيقة.

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الحجاب.. خيار جديد يحدث لأول مرة

ويعتبر توفير الحجاب ضمن الزي الرسمي للنساء خيار جديد يحدث لأول مرة من قبل الخطوط الجوية البريطانية، إضافة إلى إمكانية الاختيار بين السراويل، أو التنانير، أو بدلات “جامبسوت” وهو ما يحدث أيضًا لأوّل مرّة في تاريخ شركة الطيران، وفقًا لـ”CNN”.

ووفقًا لإدارة الخطوط الجوية البريطانية، سيحصل المهندسون وطاقم العمليات الأرضيّة على زيّهم الجديد في ربيع عام 2023، بينما سيستلم طاقم الطّائرة، وموظّفو تسجيل الوصول زيّهم هذا الصيف.

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روح التّسامح والتنوع

وفي تغريدة الإثنين، وصفت الدبلوماسيّة البريطانيّة، والنّاطقة باسم الحكومة البريطانيّة في الشّرق الأوسط، وشمال أفريقيا، روزي دياز، إدراج الحجاب ضمن الخيارات المتوفّرة للطّاقم كـ”بداية جميلة لعامٍ جديد”.

وأكّدت دياز: “هذه هي روح التّسامح والتنوع التي نصبو إليها في بريطانيا”.

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