الحمادي: كيف تحمي طفلك من خطر اليوتيوب؟ (فيديو)

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كشف الخبير التقني، عبد العزيز الحمادي، عن عدة خطوات لحماية الأطفال من خطر اليوتيوب ومشاهدة بعض المشاهد التي لا ينبغي لمن في مثل سنه مشاهدتها.

وبين الحمادي للآباء والأمهات الطرق التي بإمكانهم عملها حتى لا يستطيع أطفالهم مشاهدة إلا مقاطع معينة هم من يحددونها، ولا يستطيع مشاهدة غيرها أبداً!

وحذر الحمادي من احتواء اليوتيوب على كثير من المقاطع التي لا تتناسب أبدًا مع عقلية الطفل.

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كيفية إنشاء التطبيق

استخدم برنامج إدارة الملفات المتوفر في الآيفون والأندرويد ( من هنا ).

اختر مقاطع الفيديو المناسبة لمشاهدة الطفل.

اضغط على ثلاث نقاط واختر مشاركة ثم اضغط على نسخ الرابط.

ارجع إلى التطبيق وانسخ الرابط.

اختر بنفسك الدقة المناسبة لمشاهدة الطفل لها.

يمكنك تحميل عدد كبير من المقاطع التعليمية والترفيهية للطفل داخل هذا التطبيق مباشرة.

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خيارات لعدم خروج الطفل من هذا التطبيق

وحتى تضمن للطفل عدم الخروج من هذا التطبيق، قم بالآتي:

اذهب إلى الإعدادات ثم اضغط على تسهيلات الاستخدام.

قم بتفعيل خيار تقييد الشاشة.

ارجع للتطبيق الذي تريد اختياره للطفل وعدم الخروج منه.

قم بالضغط على زر تشغيل الآيفون ثلاث مرات.

اضغط على البداية واختر كلمة سر معينة وبهذا لن يستطيع الطفل الخروج من هذا التطبيق أبدًا.

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للخروج من وضع التقييد

اضغط 3 مرات على زر تشغيل الآيفون.

أدخل الرقم السري الذي قمت بإدخاله سابقًا ثم الضغط على إنهاء.

وتحدث الحمادي عن العديد من الخيارات الإضافية التي يمكن لأولياء الأمور الاستفادة منها عبر الفيديو المرفق.

وبهذه الطريقة يضمن الآباء والأمهات أن يظل الطفل في هذا التطبيق ويشاهد المقاطع التي حددتها له فقط، من دون أن تؤثر عليه المقاطع السلبية الأخرى.